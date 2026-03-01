roma-juventus:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv

(Adnkronos) – Big match all’Olimpico. Oggi, domenica 1 marzo, la Roma ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – nello scontro diretto della 27esima giornata di Serie A. Una sfida che può essere decisiva per le sorti del quarto (ma anche terzo) posto in classifica e indirizzare la corsa alla qualificazione in Champions League.

I giallorossi arrivano all’appuntamento dopo la netta vittoria casalinga contro la Cremonese, battuta 3-0, mentre i bianconeri sono stati eliminati dal Galatasaray nei playoff Champions, pur avendo vinto il ritorno a Torino 3-2 con due reti incassate ai tempi supplementari. In campionato invece la squadra di Spalletti era stata battuta dal Como 2-0 all’Allianz Stadium.

La sfida tra Roma e Juventus è in programma oggi, domenica 1 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Roma-Juventus sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.