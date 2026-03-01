domenica, 1 Marzo , 26

Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio

(Adnkronos) - Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e...

Iran, nuove esplosioni a Dubai: colonne di fumo sul porto

(Adnkronos) - Nuove esplosioni questa mattina a Dubai,...

Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo il Milan. Oggi,...

Torino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Lazio torna protagonista in Serie...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORoma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
roma-juventus:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv
Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Big match all’Olimpico. Oggi, domenica 1 marzo, la Roma ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – nello scontro diretto della 27esima giornata di Serie A. Una sfida che può essere decisiva per le sorti del quarto (ma anche terzo) posto in classifica e indirizzare la corsa alla qualificazione in Champions League.  

I giallorossi arrivano all’appuntamento dopo la netta vittoria casalinga contro la Cremonese, battuta 3-0, mentre i bianconeri sono stati eliminati dal Galatasaray nei playoff Champions, pur avendo vinto il ritorno a Torino 3-2 con due reti incassate ai tempi supplementari. In campionato invece la squadra di Spalletti era stata battuta dal Como 2-0 all’Allianz Stadium. 

 

La sfida tra Roma e Juventus è in programma oggi, domenica 1 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini 

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti 

 

Roma-Juventus sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

Previous article
In Iran il processo di transizione dopo la morte di Khamenei inizierà oggi
Next article
Iran, nuove esplosioni a Dubai: colonne di fumo sul porto

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio

(Adnkronos) - Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, nuove esplosioni a Dubai: colonne di fumo sul porto

(Adnkronos) - Nuove esplosioni questa mattina a Dubai, Doha e Manama per il lancio di missili dall'Iran, all'indomani dell'inizio dell'attacco americano e israeliano contro...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 1 marzo, i rossoneri sfidano la Cremonese - in diretta tv e streaming - in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Torino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Lazio torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 marzo, i biancocelesti sfidano il Torino - in diretta tv e streaming...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.