Roma, Kolarov: “Finire la stagione oltre il 30 giugno? Lo spero ma non sono molto ottimista…”

Aleksandar Kolarov, esperto terzino sinistro di proprietà della ​Roma, ha rilasciato un’intervista alla stampa serba nel corso della quale ha fatto il punto della situazione in merito all’emergenza Coronavirus in Italia. “Il calcio non è una priorità in questo momento. Francamente non so come si possa ricominciare a giocare a maggio e finire entro il 30 giugno. Lo spero ma non sono molto ottimista. Speriamo tutti che possa accadere, io vorrei scendere in campo il prima possibile ma dobbiamo… continua a leggere sul sito di riferimento