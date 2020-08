La vicepreside: volevamo farne 3 in più in prima, stop dal ministero, Maggior numero di insegnanti destinati soprattutto alle scuole del primo ciclo, escludendo dunque almeno per il momento i ragazzi più grandi

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, la Manin compra i banchi(monoposto) ma alle medie le classi saranno “pollaio» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento