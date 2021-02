Roma, la messa in ricordo dei clochard morti e «contro l’indifferenza»

A Santa Maria in Trastevere la funzione in memoria di Modesta Valente. Da novembre sono 12 i senza tetto deceduti. Don Ianari: “L’arma per lottare contro l’isolamento di chi vive per la strada è l’amicizia» A Santa Maria in Trastevere la funzione in memoria di Modesta Valente. Da novembre sono 12 i senta tetto deceduti. Don Ianari: “L’arma per lottare contro l’isolamento di chi vive per la strada è l’amicizia» Continua a leggere sul sito di riferimento

