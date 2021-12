Roma, la palestra sociale di Don Coluccia festeggia il Natale

ROMA – Palloni, maglie, cappellini, shopper e t-shirt per i ragazzi della palestra di pugilato sociale di via Carlo Tranfo, a San Basilio, periferia di Roma. E’ stato un giorno di festa per Don Coluccia, prete dell’Associazione Opera Don Giustino, e animatore di questa realtà sportiva – nata in un locale sottratto alla criminalità – che oggi ha accolto la sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il direttore Generale di Sport e Salute, Diego Nepi, e l’assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato.

“Sono due anni che siamo qua per dare una presenza – ha dichiarato Don Coluccia- abbiamo strutturato un progetto per creare una palestra di pugilato sociale. Un segnale per un quartiere abbandonato da 50 anni in cui le organizzazioni criminali hanno militarizzato e assoggettato questa realtà. A questi ragazzi noi dobbiamo dare speranza, non possiamo più dare parole, perchè ne abbiamo già dette tante, adesso dobbiamo fare i fatti. Dobbiamo costruire delle alternative”.

Non solo, il piano prevede la ristrutturazione della palestra, il rifacimento di un campo da calcio, la costruzione di un campo da calcetto e di uno skate park. “Lo sport deve essere di tutti e per tutti- ha dichiarato Vezzali- in tutti i luoghi d’Italia. Siamo qui per ricordarci di tutti i ragazzi e gli abitanti del quartiere, abbiamo portato dei doni attraverso ‘Sport e Salute’ insieme a Figc. Domani il cda di Sport e Salute approverà il progetto per la ristrutturazione della palestra a dimostrazione che per cambiare le cose bisogna partire da zone come questa e sono sicura che attraverso lo sport a San Basilio nascerà il campione olimpico di domani”.

Sport e Salute ha donato anche dei voucher per il Tour dello Stadio Olimpico, che resterà aperto durante le festività natalizie, in modo che i ragazzi della palestra di Don Coluccia possano visitare lo stadio della Capitale.

È una giornata “importante per tutti, per il territorio, per la comunità, per Don Coluccia, per il Governo italiano e ovviamente è importante per Sport e Salute- ha dichiarato Diego Nepi direttore generale di Sport e Salute- perchè inizia un percorso di investimenti sulle periferie per rimettere al centro lo sport”.

A San Basilio, dopo appena 40 giorni, “vogliamo dare immediatamente un segnale- ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Roma Alessandro Onorato- perchè non si può avere un campo del genere, non si può avere dietro un campo rom, vogliamo affrontare tutte le questioni con rispetto e solidarietà, ma è giunta l’ora di dimostrare che lo Stato e il Comune di Roma ci sono”.

