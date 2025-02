Roma, ladri prendono a martellate gioielleria a Monte Mario: il titolare era all’interno

(Adnkronos) – Rapina choc ieri poco prima delle 19 in una gioielleria nella zona di Monte Mario a Roma. Tre persone con i volti coperti da passamontagna e tute bianche hanno sfondato a colpi di martello la vetrina esterna del negozio in via Vincenzo Troya, portando via bracciali e orecchini di valore.

Al momento della rapina il titolare del negozio era all’interno e ha cercato di difendere i preziosi con un bastone ma i rapinatori sono riusciti a fuggire con il bottino nello zaino lasciando a terra il martello e due ombrelli. Sulla rapina indagano i poliziotti del commissariato di Primavalle. Il bottino è ancora da quantificare.