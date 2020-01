Roma, l’aiuto in attacco arriva da…Zidane: “Qui al Real non gioca, può andar via”

Con l’arrivo di gennaio la Roma ha intenzione di dare l’accelerata definitiva al mercato. In realtà sono pochi i tasselli che servono alla squadra di Paulo Fonseca che, dopo 6 mesi di campionato, sembra aver trovato la quadra e gli uomini su cui affidarsi praticamente in ogni occasione. Ma il tecnico della Roma una richiesta precisa l’ha fatta: serve un attaccante che possa dare il cambio a ​Edin Dzeko. Gianluca Petrachi, in estate, aveva portato nella Capitale Nikola Kalinic, prelevandolo in… continua a leggere sul sito di riferimento