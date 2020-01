Roma-Lazio, i 6 derby rimasti nella leggenda per i tifosi giallorossi

Mancano poche ore a Roma-Lazio. Domenica, all’Olimpico, avrà luogo il Derby della Capitale numero 189 della storia: dal primo del 1929 ad oggi, il bilancio sorride ai romanisti con 71 vittorie, a fronte delle 53 biancocelesti e dei 65 pareggi. Ecco i 6 derby indimenticabili rimasti nella memoria dei tifosi giallorossi Quello giocato il 17 dicembre 2000 è il derby per eccellenza. Nell’anno in cui la Roma vincerà il suo terzo scudetto, c’è anche la lotta con la fortissima Lazio che non vuole… continua a leggere sul sito di riferimento