Roma-Lazio, ore 18.00: le probabili formazioni e le possibili scelte di Fonseca

Roma e Lazio sono entrambe reduci dalle eliminazioni in Coppa Italia patite contro, rispettivamente, Juve e Napoli. Ma oggi, alle 18.00, all’Olimpico andrà in scena l’eterno derby della Capitale dove i giallorossi proveranno a fermare la corsa scudetto della squadra di Inzaghi e rilanciarsi in zona Champions League. Queste le probabili formazioni e le possibili scelte di Paulo Fonseca Pochi problemi di formazione per Inzaghi, che recupera Correa ma confermerà Caicedo dal primo minuto al fianco… continua a leggere sul sito di riferimento