domenica, 17 Maggio , 26

MotoGp Barcellona, bandiera rossa nel Gp di Catalogna per incidente Marquez: cos’è successo

(Adnkronos) - Terrificante incidente nel Gran Premio di...

Serie A, oggi Inter-Verona – La partita in diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie...

Webuild, aperta al pubblico western station metro Riyadh, ultimo tassello orange line realizzata da gruppo

(Adnkronos) - La Royal Commission for Riyadh City...

Modi a Roma, Shenoy: “Imec, difesa ed energia al centro del rapporto India-Italia”

(Adnkronos) - Strategia, commercio, difesa, energia e nuove...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORoma-Lazio, Rovella a contatto con Celik: Gasperini chiede rigore
roma-lazio,-rovella-a-contatto-con-celik:-gasperini-chiede-rigore
Roma-Lazio, Rovella a contatto con Celik: Gasperini chiede rigore
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma-Lazio, Rovella a contatto con Celik: Gasperini chiede rigore

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
Proteste in Roma-Lazio. Oggi, domenica 17 maggio, i giallorossi hanno sfidato i biancocelesti nel derby della penultima giornata di Serie A, in una partita decisiva per la corsa alla Champions League e condizionata anche da qualche episodio arbitrale. Dopo il gol annullato a Dia per fuorigioco nel primo tempo, la squadra di Gasperini ha protestato per un contatto in area della Lazio tra Nicolò Rovella e Zeki Celik, su cui la Roma ha chiesto a gran voce un calcio di rigore. 

Succede tutto al 56′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore dei giallorossi, il pallone arriva dalle parti di Rovella, che alza la gamba per allontanare il pallone ma si vede scavalcato dall’inserimento di Celik. I due giocatori vanno così a contatto, con il turco che resta a terra dolorante, mentre i giocatori in campo e Gasperini in panchina chiedono un calcio di rigore. 

L’arbitro Maresca fa invece segno di continuare e la sua decisione viene confermata poco dopo anche dal Var, con il contatto tra i due considerato casuale e di lieve entità, non tale quindi da assegnare un rigore. 

 

Previous article
Internazionali, oggi finale del doppio: Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos – Diretta
Next article
Genoa-Milan, fumogeni in campo e partita interrotta: cos’è successo

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

MotoGp Barcellona, bandiera rossa nel Gp di Catalogna per incidente Marquez: cos’è successo

(Adnkronos) - Terrificante incidente nel Gran Premio di Barcellona oggi, domenica 17 maggio. La sesta gara del Motomondiale è stata interrotta al giro 12...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie A, oggi Inter-Verona – La partita in diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, i nerazzurri ospitano il Verona a San Siro nella penultima giornata...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Webuild, aperta al pubblico western station metro Riyadh, ultimo tassello orange line realizzata da gruppo

(Adnkronos) - La Royal Commission for Riyadh City ha aperto le porte della Western Station lungo la Orange Line della Metro di Riyadh. Con...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Modi a Roma, Shenoy: “Imec, difesa ed energia al centro del rapporto India-Italia”

(Adnkronos) - Strategia, commercio, difesa, energia e nuove geometrie geopolitiche tra Indo-Pacifico e Mediterraneo. Alla vigilia della visita del primo ministro indiano Narendra Modi...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.