Roma-Lecce 4-0, le pagelle giallorosse: Mkhitaryan da sballo, Dzeko raggiunge Montella

​Convincente vittoria per la Roma, che supera 4-0 il Lecce grazie alle reti di Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov. Queste le pagelle della squadra giallorossa Pau Lopez 6 – Rischia sul palo di Lapadula, ma chiude con il secondo clean sheet consecutivo Bruno Peres 6 – Errori a ripetizione nel primo tempo, sia in fase difensiva che offensiva. Ma nella ripresa migliora sensibilmente, a tratti esaltandosi Mancini 6,5 – Offre una prestazione vecchio stampo, ma rimedia un giallo che gli farà saltare… continua a leggere sul sito di riferimento