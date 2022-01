Roma, lo scrittore ungherese Gergely Homonnay trovato morto in un bagno turco a San Giovanni

ROMA – Il corpo senza vita dello scrittore ungherese Gergely Homonnay, 46 anni, è stato trovato il primo gennaio in un bagno turco in un circolo di San Giovanni a Roma alle 12.30 circa. A trovarlo i dipendenti della struttura dove l’uomo ha presumibilmente trascorso la notte di Capodanno.

I carabinieri della compagnia di piazza Dante indagano sulla morte, nel frattempo la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia presso il Policlinico di Tor Vergata. Sentiti i responsabili del circolo e alcuni amici del 46enne. Acquisiti anche i tabulati delle sue utenze telefoniche e delle chat per ricostruire il giro di conoscenze dello scrittore. Per il momento nessuna ipotesi è esclusa.

