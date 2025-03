Roma, manifestazione antifascista a Monteverde

(Adnkronos) – Una manifestazione organizzata dall’Assemblea antifascista di Monteverde è in corso per le vie del quartiere Monteverde Vecchio di Roma. Centinaia di persone, in maggioranza giovani e giovanissimi, hanno percorso via Bolognesi e stanno attraversando viale di Villa Pamphili con striscioni, megafoni e decine di bandiere antifasciste e della Palestina. “Siamo qui per combattere l’odio e le discriminazioni, e per sostenere la causa del popolo palestinese che da 70 anni lotta per la sua autodeterminazione”, dicono all’Adnkronos alcuni studenti del liceo Manara. Il corteo è presidiato da diverse camionette della polizia e da decine di agenti che controllano le vie circostanti.