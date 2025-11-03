lunedì, 3 Novembre , 25

Donna accoltellata in Gae Aulenti: chi è Vincenzo Lanni, recidivo che colpisce a caso

(Adnkronos) - Vincenzo Lanni, 59 anni, solitario e...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 3 novembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Lazio, la curva nord ricorda Vincenzo Paparelli

(Adnkronos) - La curva nord della Lazio ricorda...

Milano: accoltellata in Gae Aulenti, rintracciato aggressore

(Adnkronos) -  
roma,-meloni:-apprensione,-vicina-a-operaio-intrappolato
Roma, Meloni: apprensione, vicina a operaio intrappolato

Roma, Meloni: apprensione, vicina a operaio intrappolato

AttualitàRoma, Meloni: apprensione, vicina a operaio intrappolato
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 3 nov. (askanews) – “Seguo con profonda apprensione l’evolversi delle operazioni di soccorso alla Torre dei Conti, a Roma. Il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza vanno alla persona che in queste ore sta lottando per la vita sotto le macerie e alla sua famiglia, a cui auguro con tutto il cuore che questo dramma si concluda con un esito positivo. Desidero ringraziare tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e i soccorritori che stanno intervenendo con coraggio, professionalità e abnegazione in un contesto di estrema difficoltà. Ci stringiamo attorno a tutte le persone colpite da questo grave evento”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.