Roma, Meloni presenta la lista di FdI per Michetti: “Chi voleva votarmi scelga lui”

ROMA – Il programma ancora non è pronto. La squadra invece sì. E per la volata finale i candidati di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali romane, che si terranno il 3 e 4 ottobre, sono stati presentati, questa mattina, dalla leader del partito, Giorgia Meloni, e dal candidato a sindaco del centrodestra, Enrico Michetti. L’avvio simbolico della campagna della squadra di FdI è avvenuto sotto le colonne del Palazzo dei Congressi all’Eur. Ma loro sono già attivi da giorni. Accanto a Meloni e Michetti c’erano i consiglieri uscenti Andrea De Priamo, Lavinia Mennuni, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini. E poi tutti gli altri ‘fratelli d’Italia’.

“I candidati che ho scelto – ha commentato Michetti – sono quelli del cambiamento. Votare gli altri partiti vuol dire continuare l’attuale amministrazione. Noi proponiamo, inveve, una città completamente diversa”. Secondo Massimo Milani, coordinatore romano di FdI, “la lista parte dalla squadra uscente e arriva a cittadini impegnati nella società civile, nel volontariato. Ci sono persone nel mondo delle professioni, tra cui molti avvocati e medici, e rappresentanti delle Forze dell’ordine. Molte donne e candidati di tutte le età, da una 22enne a un 80enne”.

MELONI: “FIERA DEL NOSTRO LAVORO, AVVERSARI NERVOSI”

La presidente di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “Le liste di Michetti sono tutte competitive, con persone che hanno lavorato sul territorio in questi anni, sia in consiglio comunale che municipale. Sono fiera di questo lavoro e della candidatura Enrico Michetti che ha una grande competenza professionale. La campagna elettorale sta andando molto bene – ha proseguito Meloni -, è evidente dal nervosismo che tradisce i nostri avversari. Un buon segno perché vuol dire che lo reputano competitivo. Il programma, annunciato due giorni fa da Michetti “entro 24-48 ore”, ancora non c’è ma “sarà di oltre 100 pagine”. Top secret, invece, la lista dei possibili assessori. A domanda specifica Michetti ha glissato: “Oltre a Matone e Sgarbi – ha detto – avremo in Giunta nomi e profili altissimi”.

“CHI AVREBBE VOLUTO VOTARMI SI FIDI DI MICHETTI”

“Molti avrebbero voluto me candidata a Roma. Voglio dire a chi avrebbe voluto votare per me di fidarsi di me. Michetti è la scelta migliore per Roma Capitale”. Così Meloni è tornata sul tema della sua mancata candidatura. “Ho fatto in questi anni il consigliere di Roma Capitale e ho dedicato molto del mio tempo alla Capitale. Credo che il mio ruolo oggi sia quello di difendere la Capitale da un altro livello. I romani non devono temere: continuerò a difendere la città dal Parlamento”.

“ENRICO NON È UN GRANDE NOME, MA È CAPACE”

La leader di FdI ha proseguito: “Michetti saprà gestire e valorizzare la macchina perché nella sua lunga carriera ha aiutato i sindaci di 1.200 Comuni. Il nostro candidato è competitivo. Il lavoro che dobbiamo fare è farlo conoscere. Avremmo potuto scegliere un grande nome ma crediamo sia meglio una persona capace. Faremo conoscere questa persona straordinaria”.

“LA SINISTRA FA IL GIOCO DELLE TRE CARTE, CENTRODESTRA COMPATTO”

“Siamo il partito che ama Roma di più. Dall’opposizione, a tutti i livelli istituzionale, abbiamo portato il tema di Roma Capitale, ovvero il riconoscimento di poteri e risorse”. Così Meloni nel corso della presentazione della lista di Fratelli d’Italia per le Comunali di Roma. “FdI aveva chiesto un miliardo l’anno in Pnrr ma la nostra proposta è stata bocciata. Ora il Pnrr contiene solo elemosina. Noi quindi non vediamo il sostegno per le promesse che facciamo ma perché siamo il partito che più di tutti riconosce l’importanza del ruolo di Roma. A tutto questo associamo la grande competenza di Enrico Michetti”. E sugli avversari per la corsa al Campidoglio, la leader di FdI ha dichiarato: “Il centrodestra è compatto e unito attorno alla candidatura di Enrico Michetti mentre a sinistra hanno tre candidati e fanno il gioco delle tre carte”.

