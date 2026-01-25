lunedì, 26 Gennaio , 26

La dieta dal passato per aiutare il cuore e abbassare il colesterolo

Minneapolis, Pretti ucciso dagli agenti: i video e la pistola, inchiesta e tensioni

Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica speciale

Bartesaghi tocca di mano, arbitro assegna rigore: proteste in Roma-Milan

Roma-Milan 1-1, Pellegrini su rigore risponde a De Winter e Allegri frena

Pareggio tra Roma e Milan nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, il big match dell’Olimpico tra giallorossi e rossoneri termina 1-1. Succede tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione dominata dalla squadra di Gasperini: De Winter segna di testa al 62′, Pellegrini risponde su calcio di rigore al 74′. Con questo punto la Roma sale a 43 punti agganciando il terzo posto occupato dal Napoli, a +1 dalla Juventus quinta. Il Milan di Allegri arriva invece a quota 47, scivolando a -5 dall’Inter capolista. 

Nel prossimo turno di Serie A, la Roma sfiderà l’Udinese in trasferta mentre il Milan volerà a Bologna. 

 

