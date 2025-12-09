martedì, 9 Dicembre , 25

Farmaci, aflibercept 8 mg: nuovi dati confermano efficacia e sostenibilità in maculopatie

(Adnkronos) - A un anno dal riconoscimento della...

Farmaci, miastenia: ok da Aifa a rimborso per efgartigimod alfa in siringa preriempita

(Adnkronos) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha...

Rapporto Migrantes: in calo flussi irregolari, ‘modello Albania’ ai margini della democrazia

(Adnkronos) - L’Unione Europea allargata vede nei primi...

‘Zootropolis 2’ ancora primo e fa volare il box office

(Adnkronos) - 'Zootropolis 2' vola e fa volare...
roma,-minorenne-trovata-senza-vita-in-un-cortile-condominiale-a-conca-d’oro
Roma, minorenne trovata senza vita in un cortile condominiale a Conca d’Oro

Roma, minorenne trovata senza vita in un cortile condominiale a Conca d’Oro

DALL'ITALIA E DAL MONDORoma, minorenne trovata senza vita in un cortile condominiale a Conca d'Oro
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una ragazza di 15 anni è stata trovata senza vita nel cortile condominiale di un palazzo al civico 65 di viale Val Padana 65, in zona Conca d’Oro, intorno alle 9.50. All’arrivo dei sanitari del 118, la vittima, un’adolescente italiana, respirava a fatica ma è morta poco dopo.  

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la minorenne viveva nel palazzo. Sul posto, impegnati nelle indagini, i poliziotti dei distretti Fidene e San Basilio. L’ipotesi al momento più accreditata è quella del suicidio. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.