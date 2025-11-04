roma,-morto-l’operaio-estratto-vivo-dalle-macerie-del-crollo-alla-torre-dei-conti

martedì, 4 Novembre , 25

Roma, 4 nov. (askanews) – L’operaio rimasto coinvolto nel crollo della Torre dei Conti ieri a Roma è morto per le ferite riportate. Lo si è appreso dalle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Esprimo profondo dolore e cordoglio, a nome mio e del Governo, per la tragica scomparsa di Octay Stroici, l’operaio rimasto vittima del crollo della Torre dei Conti a Roma. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi colleghi in questo momento di indicibile sofferenza. Ringrazio nuovamente i soccorritori e tutti coloro che si sono prodigati, senza sosta e con coraggio, nel tentativo di salvargli la vita”, si legge in una dichiarazione della premier.

