Alcune decine di persone del Movimento per il diritto all’abitare davanti al Dipartimento capitolino per le Politiche sociali: “Sbloccare 110 mila buoni spesa non erogati»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, Movimento per il diritto all’abitare in Campidoglio: “Non va tutto bene» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento