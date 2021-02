I figuranti, in piena attività in largo Agnesi, sanzionati per 400 euro. Il bilancio della giornata di controlli nel centro storico e a Prati Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, multe e Daspo ai centurioni al Colosseo. Un migliaio gli articoli sequestrati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento