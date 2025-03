Roma, muore a 62 anni dopo liposuzione in una clinica privata

(Adnkronos) – Una donna di 62 anni è morta martedì scorso in ospedale per le complicazioni, dovute a un intervento di liposuzione. La pensionata, di Pomezia, era in stato vegetativo dal 14 marzo scorso all’ospedale Grassi, dopo un’operazione di chirurgia estetica in una struttura privata della Capitale. Il giorno precedente al decesso la figlia della donna aveva presentato una denuncia-querela ai carabinieri di Ardea nei confronti dei medici che avevano effettuato l’intervento. La salma è stata trasferita al Policlinico di Tor Vergata per eseguire l’autopsia.