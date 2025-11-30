lunedì, 1 Dicembre , 25

Alfonso Signorini a Che tempo che fa: "Ho fatto coming out con il cardinal Martini"

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 1 dicembre: le regioni a rischio

Colloqui Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità di un accordo"

Bollo auto a Roma e nel Lazio, arriva lo sconto del 10%

Roma-Napoli 0-1, Conte sorpassa con Neres e si prende il primo posto

Vince il Napoli. Oggi, domenica 30 novembre, la squadra partenopea ha battuto la Roma 1-0 all’Olimpico nel big match della 13esima giornata di campionato, rilanciando così la propria corsa scudetto. Decisivo il gol di Neres nel primo tempo. Con questo successo Conte raggiunge il Milan al primo posto della classifica di Serie A a quota 28, scavalcando proprio la Roma, che rimane a 27 e viene agganciata dall’Inter, vittoriosa a Pisa. 

Nel prossimo turno di campionato la Roma volerà a Cagliari, mentre il Napoli affronterà in casa la Juventus. 

 

