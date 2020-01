Roma, nel mirino un difensore dei Rangers. Gerrard conferma: “Tutto vero, piace a diversi club”

Spunta a sorpresa un nome nuovo per il mercato della ​Roma. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Borna Barisic, esterno mancino di proprietà dei Glasgow Rangers protagonista fin qui di un’ottima annata con la maglia del club scozzese. Classe 1992, nel giro della nazionale croata dal 2017, Barisic milita tra le fila dei Rangers dalla passata stagione quando fu prelevato dall’NK Osijek per 3 milioni di euro. In Scozia sta trovando grande… continua a leggere sul sito di riferimento