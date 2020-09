La donna, costretta a letto per la frattura di un femore, doveva essere trasportata in ospedale. I vigili del fuoco hanno utilizzato i reparti speciali e un’autoscala per portarla in strada, a largo Somalia, e consegnarla al personale medico di un’ambulanza

L’articolo Roma, obesa non può uscire di casa Imbragata e calata dalla finestra proviene da Notiziedi.

