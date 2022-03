Roma, oltre 12mila presenze per la XIII edizione di ‘Libri Come’

ROMA- Si è chiusa con oltre 12mila presenze la tredicesima edizione di ‘Libri Come’, la festa del Libro e della lettura che si tiene all’Auditorium Parco della Musica di Roma, a cura di Marino Sinibaldi, Michele De Mieri, Rosa Polacco dedicata quest’anno al tema della Terra.

“Al di là del grande risultato in termini di presenze- dichiara l’amministratore delegato di Musica per Roma Daniele Pittèri-, il tratto caratterizzante dell’edizione 2022 di ‘Libri Come’ è stato il legame emotivo che si è generato fra il pubblico e gli autori. Un legame che si è percepito non soltanto durante gli incontri, ma costantemente, tanto da creare un clima davvero particolare e unico. Il tema scelto e la sua declinazione così legata a quanto sta tragicamente attraversando in questi giorni l’Europa evidentemente ha saputo intercettare un sentimento collettivo forte e diffuso. Penso che il compito di un’istituzione culturale sia anche questo, dare voce e corpo, risposte e opportunità alle comunità e alle persone”.

“È stata un’edizione- dichiara Marino Sinibaldi- particolarmente importante e particolarmente difficile perché le ferite che abbiamo alle spalle e i fatti che accadono nel mondo ci ponevano davanti al problema cruciale di mettere in piedi una festa senza apparire un giardino incantato, una bolla cieca e sorda a quello che succede all’esterno. La parola Terra si è rivelata adatta a convogliare tante delle domande che riguardano il pianeta che dobbiamo riscoprire socialmente dopo la pandemia, il pianeta che dobbiamo salvare di fronte all’emergenza ecologica, e insieme il mondo, il terreno, il territorio dove la geopolitica si manifesta nelle forme violente di una guerra, di un’invasione come quella ai danni dell’Ucraina, che ci ha accompagnati in forma evidente in tutte le giornate, in tutti gli appuntamenti di questa festa”.

