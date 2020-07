“Magari me viene er Covid, lo sdereno co’ 10 minuti”. Quarant’anni dopo, lo spirito del bullo Enzo di ‘Un sacco bello’, esordio cinematografico di Carlo Verdone, è più vivo che mai tra i fan che attendono l’arrivo del regista tra il Tufello e Val Melaina. C’è da festeggiare un un’anniversario di quelli tondi, quarant’anni dal film che ha lanciato il grande attore e regista icona di una Roma popolare, malinconica e al tempo stesso sofisticata.

In una rotatoria all’ombra dei palazzoni grigi di via Giovanni Conti, il Municipio III di Roma ha deciso di omaggiare l’artista apponendo una targa in ricordo del ‘palo della morte’,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma: omaggio a Verdone, targa al ‘palo morte’ di ‘Un sacco bello’ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento