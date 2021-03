Roma, omicidio a Centocelle: commercialista ucciso in un bar dopo una lite

ROMA – Una lite sfociata in un raptus costato la vita a un uomo, un commercialista 50enne, ucciso con un corpo contundente. È quanto accaduto ieri sera alle 21 circa all’interno del Winning bar, in via dei Glicini 26, in zona piazza dei Mirti, nel quartiere Centocelle di Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Scientifica e gli uomini della Squadra Mobile.

I rilievi all’interno dell’attività si sono concentrati nell’area del bagno, dove il corpo dell’uomo è stato rinvenuto. Secondo una prima ipotesi investigativa, l’omicidio si sarebbe consumato al culmine di una lite. Al vaglio le telecamere di sorveglianza dell’attività. Non lontano dal bar, sempre in via dei Glicini, un’auto, una Fiat 500, è andata in fiamme ed è stata piantonata per molte ore da una Volante della Polizia in attesa delle indagini, per capire l’esistenza di un eventuale collegamento tra i due fatti. Le indagini sono tuttora in corso.

