Il ritrovamento ieri sera in via delle Calasanziane. L’uomo, originario di Terracina, aveva 60 anni. Sul corpo non ci sono segni di violenza. Forse un malore: disposta autopsia

