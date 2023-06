Roma, Padel e Salute: la Sapienza promuove il benessere psicofisico

Roma, 5 giu. (askanews) – Venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023 si terrà, presso il centro SapienzaSport a Tor di Quinto, la quarta edizione di “Padel e Salute”, manifestazione dedicata alla promozione del benessere psicofisico attraverso lo sport e le corrette abitudini sanitarie. Nel corso delle due giornate saranno offerte visite mediche gratuite e postazioni di counseling psicologico e sanitario presso il “Villaggio della Salute”: una tensostruttura di 400 mq allestita per l’evento e curata dai professionisti dell’Area di Scienze della Salute delle Facoltà Mediche di Sapienza ospiterà le 23 le branche specialistiche presenti: senologia, endocrinologia, ginecologia, proctologia, urologia, andrologia, salute orale, oculistica, odontoiatria pediatrica, pediatria, nutrizione clinica, dermatologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, chirurgia generale, chirurgia vascolare, angiologia, fisiatria, medicina interna, immunologia clinica, gastroenterologia, medicina dello sport, radiologia. Le visite si terranno il 9 giugno dalle ore 14.00 alle 19.00 per studenti e personale della Sapienza, del Policlinico Umberto I e del Policlinico Sant’Andrea, e il 10 giugno dalle ore 9.00 alle 19.00 per tutta la cittadinanza. Ricco anche il programma sportivo del week end con i tornei conclusivi di “Padel e Salute”, tornei amatoriali, dj set e musica dal vivo. L’evento nasce dalla collaborazione tra Sapienza Università di Roma, le Aziende ospedaliere – universitarie Policlinico Umberto I e Policlinico Sant’Andrea e l’Associazione culturale “Capire per Prevenire” che promuove la divulgazione medico-scientifica in ambito della prevenzione medica.

Venerdì 9 giugno alle ore 15.30 è prevista la partecipazione del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, della rettrice Antonella Polimeni, del direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma Fabrizio d’Alba e del direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea Daniela Donetti. Saranno presenti anche la prorettrice per lo Sport della Sapienza Cristina Limatola e il presidente dell’Associazione culturale “Capire per Prevenire” e ideatore della manifestazione Stefano Arcieri. Sabato 10 giugno dalle ore 12.00 sarà attivo un press-point e alle ore 19.30 è previsto un evento conclusivo cui seguirà la premiazione dei vincitori del torneo di padel.

continua a leggere sul sito di riferimento