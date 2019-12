Roma, Pallotta ha fretta di vendere la società: ha dato un ultimatum a Friedkin

​La ​Roma è in splendida forma e viaggia spedita sia in campionato che in coppa. I giallorossi hanno schiantato venerdì sera la Fiorentina al Franchi, rifilando alla viola un sonoro 1-4. La squadra allenata da Paulo Fonseca ha chiuso l’anno al meglio, arrivando a quota 7 vittorie in 9 partite e si trova ora in solitaria al quarto posto della classifica, ultimo piazzamento utile per accedere alla prossima edizione di Champions League. In casa Roma è un’altra però la questione che sta tenendo… continua a leggere sul sito di riferimento