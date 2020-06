Roma, Pallotta non copre: cresce l’indebitamento. Le cifre

Un periodo certamente non facile. Lo sanno bene a Roma: Pallotta è andato incontro alle esigenza della società, ma non proprio del tutto. C’è un po’ di preoccupazione tra i tifosi giallorossi. La Gazzetta dello Sport ha provato a chiarirne i motivi.

Roma, Pallotta non risana: cresce il debito

Il presidente della Roma è andato incontro alle esigenza della società, ma in molti si aspettavano una tranche dell’aumento di capitale mancante. Diversamente ne sono arrivati solo 30 di milioni (in prestito): un anticipo dei crediti legati ai futuri introiti della biglietteria. Quest’ultima manovra costerà caro alla Roma: la chiusura al 30 giugno sarà in perdita di ben 110 milioni di euro. Un debito complessivo finale di 330 milioni circa: tutto ciò a causa di un fattore di sconto molto alto, tra l’11% e il 17%. Una situazione certamente ben diversa rispetto a quanto si auspicavano i giallorossi con la presidenza americana.

