Roma-Parma 2-1, le pagelle giallorosse: “Ho visto tante città buie, Veretout è luce”

La Roma batte il Parma 2-1 e interrompe l’emorragia di sconfitte grazie alle reti di Mkhitaryan e Veretout. Queste le pagelle della squadra allenata da Paulo Fonseca AS Roma v Parma Calcio – Serie A PAU LOPEZ 5,5 – Sul rigore come sempre viene spiazzato, per il resto non viene chiamato in causa MANCINI 5,5 – Soffre sempre quando viene puntato, soprattutto da Gervinho. Lontano parente del difensore ammirato ad inizio stagione CRISTANTE 4,5 – Non è il suo ruolo quello del difensore, ma il primo… continua a leggere sul sito di riferimento