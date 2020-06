Roma, Pastore: “Totti è un po’ come Maradona. Non sono alla sua altezza”

Javier Pastore, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua carriera a TyC Sports. Di seguito le sue parole.

Pastore: “Totti è un po’ come Maradona. Non sono alla sua altezza”

Sacrificio – Ho sempre cercato di migliorare i miei difetti. Spesso mi è stato chiesto di lavorare più in fase difensiva, credo di essere riuscito a migliorarmi. Non ho mai litigato con i miei compagni per questo motivo: ognuno di noi in campo ha un compito ben preciso. Io non chiederei mai di aiutarti in fase offensiva, dico solo di passarmi la palla.

Totti – E’ unico. Si tratta un po’ di quello che rappresenta Maradona nel mondo. Lui a Roma ha fatto cose incredibili, non mi piacerebbe essere paragonato a lui. Non mi sento alla sua altezza.

PSG – Sono cresciuto tanto. Ho giocato con tanti calciatori di livello. Nel campionato francese, negli ultimi anni, è sempre stato molto superiore a tutte le altre squadre. Molte volte le partite sono già finite all’intervallo e il ritmo si abbassa nel resto dei 90 minuti. È questo che manca nelle partite di Champions, dove non puoi fermarti un secondo a dormire.

Neymar – Vuole essere il numero uno e ne ha le possibilità, si allena molto. Può vincere qualsiasi partita da solo, se sta bene. Avrebbe potuto dare molto di più di quello che ha fatto.

