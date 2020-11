Accertamenti in corso da parte dei carabinieri dopo la segnalazione arrivata al 112. Non ci sarebbero feriti, ma si indaga per ricostruire la vicenda Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, paura alla Balduina: colpi d’arma da fuoco in strada proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento