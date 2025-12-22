lunedì, 22 Dicembre , 25
roma,-pedalata-di-babbi-natale-per-i-bimbi-malati-di-cancro
Roma, pedalata di Babbi Natale per i bimbi malati di cancro

Roma, pedalata di Babbi Natale per i bimbi malati di cancro

Video NewsRoma, pedalata di Babbi Natale per i bimbi malati di cancro
Redazione-web
Di Redazione-web

Dal Colosseo a Trastevere, per il sostegno a Peter Pan ODV

Roma, 22 dic. (askanews) – Pedalata benefica a Roma, in pieno clima natalizio. Tanti ciclisti, grandi e piccoli, vestiti da Babbo Natale, si sono ritrovati davanti al Colosseo per poi attraversare le vie della Capitale tutti insieme in bicicletta.Un evento si solidarietà, giunto alla sua 14esima edizione, a sostegno di Peter Pan ODV, per aiutarla a garantire supporto e accoglienza alle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.Partiti alle 9.30 di domenica mattina dal Colosseo, i Babbi Natale in bicicletta hanno pedalato per circa quattro chilometri attraverso le strade di Roma. All’arrivo a Trastevere, davanti alla Grande Casa di Peter Pan, dove sono ospiti le famiglie accolte dall’organizzazione di volontariato, si è svolto un momento di festa condivisa.Gli organizzatori hanno consegnato le donazioni raccolte che aiuteranno Peter Pan a rendere più serene le feste dei piccoli malati e delle loro famiglie.”Un grazie di cuore agli organizzatori e a tutti i partecipanti di questa straordinaria pedalata solidale – ha dichiarato Roberto Mainiero, presidente di Peter Pan ODV – anche quest’anno la città di Roma si è colorata di rosso grazie a questa iniziativa che ci ricorda quanto sia fondamentale non far sentire sole le famiglie dei bambini malati, soprattutto in un periodo delicato come quello natalizio”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.