roma,-pedalata-di-babbi-natale-per-i-bimbi-malati-di-cancro

Dal Colosseo a Trastevere, per il sostegno a Peter Pan ODV

Roma, 22 dic. (askanews) – Pedalata benefica a Roma, in pieno clima natalizio. Tanti ciclisti, grandi e piccoli, vestiti da Babbo Natale, si sono ritrovati davanti al Colosseo per poi attraversare le vie della Capitale tutti insieme in bicicletta.Un evento si solidarietà, giunto alla sua 14esima edizione, a sostegno di Peter Pan ODV, per aiutarla a garantire supporto e accoglienza alle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.Partiti alle 9.30 di domenica mattina dal Colosseo, i Babbi Natale in bicicletta hanno pedalato per circa quattro chilometri attraverso le strade di Roma. All’arrivo a Trastevere, davanti alla Grande Casa di Peter Pan, dove sono ospiti le famiglie accolte dall’organizzazione di volontariato, si è svolto un momento di festa condivisa.Gli organizzatori hanno consegnato le donazioni raccolte che aiuteranno Peter Pan a rendere più serene le feste dei piccoli malati e delle loro famiglie.”Un grazie di cuore agli organizzatori e a tutti i partecipanti di questa straordinaria pedalata solidale – ha dichiarato Roberto Mainiero, presidente di Peter Pan ODV – anche quest’anno la città di Roma si è colorata di rosso grazie a questa iniziativa che ci ricorda quanto sia fondamentale non far sentire sole le famiglie dei bambini malati, soprattutto in un periodo delicato come quello natalizio”.