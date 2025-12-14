domenica, 14 Dicembre , 25

Sparatoria Brown University, due studentesse erano sopravvissute a episodi simili: l’assurda storia

(Adnkronos) - Due studentesse, sopravvissute alla sparatoria alla...

Serie A, oggi Bologna-Juve – La partita in diretta

(Adnkronos) - La Juve torna in campo in...

Australia, antisemitismo in aumento del 316%: il contesto dell’attentato di Bondi Beach

(Adnkronos) - Undici persone sono state uccise e...

Scontro fra tre auto sull’A4 a Verona, morta una 61enne

(Adnkronos) - Una donna di 61 anni è...
roma,-perde-controllo-dello-scooter:-morto-64enne
Roma, perde controllo dello scooter: morto 64enne

Roma, perde controllo dello scooter: morto 64enne

DALL'ITALIA E DAL MONDORoma, perde controllo dello scooter: morto 64enne
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un 64enne italiano è morto, nel pomeriggio di oggi, in un incidente avvenuto sul lungotevere Flaminio, all’altezza del civico 30. L’uomo, in sella a uno scooterone Yamaha TMax, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai sanitari del 118. Impegnati nei rilievi gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale.  

Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli, ma sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Ulteriori pattuglie sono intervenute in ausilio per agevolare la viabilità nella zona.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.