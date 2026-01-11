domenica, 11 Gennaio , 26

Usa ai cittadini americani in Venezuela: “Lasciate subito il Paese”

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno esortato i...

Ferrara, incendio al grattacielo: evacuate circa 200 persone

(Adnkronos) - Circa 200 persone sono state evacuate...

Musetti ko in finale con Bublik a Hong Kong

(Adnkronos) - Niente primo titolo del 2026 per...

Minneapolis, Dipartimento di sicurezza nazionale pubblica nuovo video: le immagini prima dell’uccisione di Good

(Adnkronos) - Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (Dhs)...

Roma, pestato e ridotto in fin di vita a Termini: in 4 portati in commissariato dalla polizia

Roma, pestato e ridotto in fin di vita a Termini: in 4 portati in commissariato dalla polizia
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. L’uomo è stato accerchiato da più persone e picchiato violentemente. Poco dopo, intorno alle 23, si è verificata sempre nella stessa zona della stazione un’altra aggressione. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati. In serata è scattato un imponente servizio di polizia nella zona con agenti di Polfer, commissariato Viminale e squadra mobile che hanno controllato decine di persone. Sette sono state portate all’ufficio immigrazione, quattro in commissariato e la loro posizione è al vaglio. La polizia sta visionando le immagini delle telecamere per individuare tutti i responsabili. 

