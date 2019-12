Roma, Petrachi deve sfoltire una rosa extra-large: tre gli indiziati alla cessione

​In casa Roma, quasi archiviato il 2019, si pensa al mercato. Non solo quello in entrata, ma anche e soprattutto quello in uscita. I primi mesi in giallorosso di Paulo Fonseca, al netto della clamorosa emergenza infortuni subita tra fine settembre e metà novembre, hanno rivelato il suo modus operandi. Gianluca Petrachi dovrà lavorare a gennaio per sfoltire una rosa che, se tutti fossero presenti, sarebbe davvero troppo larga. Il tecnico portoghese ha un modulo che non cambia mai, avanti sempre… continua a leggere sul sito di riferimento