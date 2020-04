Roma, Petrachi studia il mercato degli svincolati: l’idea del doppio colpo dal Chelsea

Gianluca Petrachi lavora con attenzione al mercato degli svincolati per rinforzare la Roma della prossima stagione. E ​secondo il Corriere dello Sport, il ds del club giallorosso avrebbe mosso passi importanti per Pedro e starebbe studiando il colpo Willian. L’esterno spagnolo ha il contratto in scadenza a fine giugno e sembra destinato a lasciare il Chelsea dopo cinque stagioni trascorse in quel di Londra: Petrachi ha già preso contatti con gli agenti dell’attaccante e in Inghilterra danno… continua a leggere sul sito di riferimento