La giovane, originaria della provincia di Verona, è stata ricoverata in ospedale con 30 giorni di prognosi per varie fratture. L’aggressione la prima notte di nozze in un albergo: la ragazza è stata costretta a barricarsi in bagno, poi è stata salvata dagli agenti

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, picchia la moglie in luna di miele: il giudice lo allontana da casa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento