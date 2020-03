Roma, potrebbero tornare in tanti: la situazione dei giocatori in prestito

​Quello che sarà del futuro in ambito calcistico rimane ad oggi un totale mistero, infatti per quanto si stia discutendo molto su una possibile riapertura delle competizioni nazionali ed internazionali (per club) non è ancora stato deciso nulla e sembra che sarà cosi ancora per un bel po’. Parallelamente al calcio giocato, anche il calciomercato naviga in acque inesplorate e perciò i club dovranno adattarsi. Tra le tante squadre che cercheranno di barcamenarsi sul mercato c’è anche… continua a leggere sul sito di riferimento