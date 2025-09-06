sabato, 6 Settembre , 25
roma,-precipita-dopo-lancio-da-1.500-metri:-morto-paracadutista
Roma, precipita dopo lancio da 1.500 metri: morto paracadutista

Roma, precipita dopo lancio da 1.500 metri: morto paracadutista

DALL'ITALIA E DAL MONDORoma, precipita dopo lancio da 1.500 metri: morto paracadutista
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un uomo di 49 anni di Grosseto è morto oggi a Montecompatri, provincia di Roma, dopo essersi lanciato con il paracadute da un’altezza di 1.500 metri. La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 12.30 al campo di volo ‘Air Fly’ in via Prenestina Nuova. Quando sono giunti sul posto, i carabinieri della stazione di Colonna lo hanno trovato in terra, con il personale medico del 118 che tentava di rianimarlo, con accanto il paracadute principale e quello di emergenza aperti. L’uomo è precipitato in mezzo alla vegetazione ed è morto sul colpo. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni ed è stata disposta l’autopsia sulla salma, che è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.