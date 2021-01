Eur: un 45enne con precedenti per furto entra alle Poste con un coltello, tentenna e non prende i soldi. E finisce in manette. In tasca aveva un coltello, che non ha mai mostrato agli impiegati Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, preso rapinatore maldestro “Questa è una rapina!». Ma non la fa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento