Al sottufficiale viene contestato il reato di eccesso colposo dell’uso legittimo delle armi. Martedì forse l’autopsia sul corpo del 56enne: indagini per capire cosa fosse andato a fare nel palazzo in via Paolo Di Dono e per rintracciare eventuali complici

