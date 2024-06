Roma Pride, il portavoce Colamarino: “C’è un vento nero sui diritti Lgbtqia+. Siamo il target preferito delle destre”

ROMA – “C’è un vento nero, un’aria pesante che si respira già da qualche anno, anche in Italia, sui diritti Lgbt, sulla libertà di informazione, sul diritto alla protesta. Quante volte in questi ultimi anni abbiamo sentito di studenti che protestano e vengono manganellati o quello che sta succedendo alla Rai. E parlo per noi, la comunità Lgbt, dal giorno uno siamo diventati, nostro malgrado, il target preferito delle destre”. Così il portavoce di Roma Pride, Mario Colamarino, alla conferenza stampa della parata arcobaleno in programma domani nella Capitale.

“SIAMO IL MONDO AL CONTRARIO CHE VANNACCI NON AMA”

“Mi conforta il fatto che in Italia il voto arcobaleno abbia riscosso tante preferenze. È chiaro che dobbiamo superare questo periodo difficile che stiamo vivendo anche con momenti come il Pride che sono un esercizio di resistenza, un modo di fare scuola e opposizione a questo governo”. E il portavoce conclude: “Siamo la vera opposizione a questa destra, siamo il mondo al contrario che Vannacci non ama. Se questo è il mondo al contrario sono contento di essere contrario”.

“SPIACE ASSENZA COMUNITÀ LGBT EBRAICA”

“Siamo dispiaciuti che la comunità Lgbt+ ebraica abbia deciso di non partecipare ai Pride in Italia ravvisando pericoli. Noi come Roma Pride abbiamo sempre aperto le porte a tutti: quando ci sono gli incontri con il gruppo Lgbt ebraico abbiamo detto che il Pride è di tutti, è anche vostro.

Mai chiuso le porte a nessuno. Mi dispiace molto che le persone della comunità Lgbt+ abbiano paura di partecipare a un Pride. È una sconfitta per tutti quando succedono cose di questo tipo, soprattutto in Italia”. Cosi il portavoce di Roma Pride, Mario Colamarino sulla decisione della comunità ebraica Lgbtqia+ di non partecipare alla parata arcobaleno in programma domani a Roma per il rischio di aggressioni di gruppi pro Hamas.

“Noi da sempre come Roma Pride- continua- siamo contro tutte le guerre e per la pace. Speriamo che questa situazione si risolva al più presto e che anche appunto la comunità ebraica Lgbt possa partecipare di nuovo in sicurezza. Ribadisco però che quando ci siamo sentiti e visti abbiamo detto: se decidete di partecipare metteremo in campo tutte le misure di sicurezza per garantire la vostra partecipazione. Avremmo fatto lo stesso per chiunque. Se qualcuno vuole strumentalizzare questa situazione così delicata che ferisce la vita delle persone anche vicino a noi non è bello, si gioca sulla vita delle persone e sui loro sentimenti”.

