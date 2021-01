La Guardia di Finanza ha scoperto oltre 3mila dosi di LianHua QuingWen in due negozi al Prenestino, tre denunciati. Il preparato non può essere commercializzato in Italia, ma è di libera vendita in Cina: è composto da dodici tipi di erbe e 61 principi attivi Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, prodotti anti-Covid cinesi sequestrati in due mini market proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento