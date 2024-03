Roma, ragazze ferite mentre ballavano in un locale: “Colpite con oggetto appuntito”

(Adnkronos) – Due ragazze, una di 21 e 23 anni, sono finite in ospedale la scorsa notte dopo essere state colpite da un oggetto appuntito mentre ballavano in un locale al Flaminio a Roma. Una è rimasta ferita a una gamba e un’altra al fondoschiena ed entrambe sono state dimesse con 14 giorni di prognosi. Ora sono in corso le indagini della Polizia per individuare l’autore. Il locale dove è avvenuta l’aggressione era stato chiuso nei giorni scorsi con un provvedimento del questore e riaperto solo ieri notte.