ROMA – “La bimba che stamattina (ieri, ndr) ha rischiato la vita sedendosi sul davanzale della finestra di casa nel quartiere di Primavalle è stata salvata dalla prontezza di due poliziotti. Una bella notizia che, come quella del ritrovamento del piccolo Nicola, ci riempie il cuore di gioia! Come vedete nelle immagini, i due agenti si sono subito arrampicati sulla macchina riuscendo a portare in salvo la bimba. Li ringraziamo davvero per questo gesto e per aver fatto sì che questa potesse essere una storia a lieto fine. Grazie”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Roma, Raggi: “Agenti salvano bimba che rischiava di cadere dal davanzale” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento