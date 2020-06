Serata di paura in piazza Cola di Rienzo, a Prati. Sul posto agenti della polizia municipale e personale del Servizio giardini per la messa in sicurezza. Non si esclude che la pianta possa essere caduta per infiltrazioni d’acqua

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Roma, ramo si abbatte sui tavolini di un bar: paura ma nessun ferito proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento