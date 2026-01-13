martedì, 13 Gennaio , 26

Roma, Ranieri: “Raspadori? Non ha voluto parlare con noi, abbiamo desistito”

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il futuro di Giacomo Raspadori è diventato, negli scorsi giorni, un piccolo ‘giallo’ di mercato. L’attaccante azzurro sembrava destinato a vestire la maglia della Roma, che aveva trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per un trasferimento in prestito, ma ha scelto l’Atalanta, che ha messo sul piatto un’operazione a titolo definitivo. 

A spiegare l’evolversi della trattativa ci ha pensato Claudio Ranieri, senior advisor della Roma: “Cosa è successo con Raspadori? Non vorrei parlare di mercato però per quanto riguarda Raspadori, noi abbiamo cercato diversi giocatori e quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata, perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo desistito e abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire”, ha detto ai microfoni di SportMediaset nel prepartita di Roma-Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.  

“Sarà stato per il fatto che lo avremmo preso in prestito e non a titolo definitivo, non lo so”, ha concluso Ranieri. 

 

